Згідно з новим дослідженням, препарати для лікування судом можуть повернути назад поширені ознаки аутизму.

Дослідники зі Стенфордського медичного університету зробили прорив у лікуванні аутизму. Як пише DailyMail, вони відкрили новий препарат, який повертає назад симптоми аутизму за допомогою всього однієї дози.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, у результаті вивчення на мишах розладу аутистичного спектра (РАС), дослідники встановили, що гіперактивність у ретикулярному ядрі таламуса - частині таламуса, що відповідає за обробку сенсорної інформації, пов'язана з аутистичною поведінкою.

Вони вводили мишам препарат Z944, також відомий як уліксакалтамід, який використовують як потенційний засіб для лікування епілепсії, за якої спостерігається судомний синдром. Результати виявилися вражаючими - введення препарату пригнітило активність цієї ділянки мозку, купірувавши симптоми аутизму.

"Дослідники виявили, що одноразове введення препарату мишам усуває симптоми, пов'язані з аутизмом, включно з підвищеною чутливістю до світла і звуку, самостимуляцією, повторюваною поведінкою, соціальними проблемами та підвищеним ризиком судом", - ідеться в статті.

Результати дослідження свідчать про те, що процеси в мозку, які контролюють як епілепсію, так і аутизм, можуть перетинатися, що пояснює, чому люди з аутизмом частіше страждають на судоми.

Вважається, що люди з аутизмом схильні до ризику розвитку епілепсії в 30 разів більше, ніж населення загалом. Це може з часом погіршити когнітивні функції та призвести до регресу мовлення і соціальних навичок.

Дослідники зазначили, що Z944 може бути використаний для лікування як аутизму, так і епілепсії. Однак препарат поки що не доступний для широкого застосування і все ще проходить клінічні випробування в разі епілепсії. Також незрозуміло, як ці результати будуть застосовні до людини.

Раніше в Данії провели дослідження, яке спростувало твердження про те, що алюміній у дитячих вакцинах становить небезпеку для здоров'я, зокрема не виявило жодного зв'язку з аутизмом.

