Переговрний процес наразі іде дуже важко, тож Трамп може відновити тиск саме на Україну.

Попри публічні заяви про начебто невдоволення російським диктатором, Дональд Трамп досі не хоче жодним чином тиснути на Москву і сподівається домогтися мирної угоди, натиснувши на Київ. Про це пише Politico із посиланням на анонімні джерела.

За їхніми словами, Трамп вважає ситуацією з переговорами загалом позитивною, адже переговорний процес триває. Але насправді усе перетворилося на "виснажливу тяганину", кажуть джерела.

Співрозмовники Politico кажуть, що Трамп досі не має жодного бажання тиснути на президента Росії Володимира Путіна заради досягнення миру. Натомість президент США переконаний, що він має більше важелів впливу на Україну та європейських союзників.

"Він давно вважає, що Росія має перевагу у самій війні та її потрібно вмовити до мирних переговорів. Україна, з іншого боку, значною мірою залежить від США у постачанні зброї та розвідки. Тому існує більше точок тиску, щоб змусити їх погодитися на угоду", – сказав виданню колишній працівник адміністрації США.

Одним із каменів спотикання зокрема є питання повоєнних гарантій Україні. Росія уже дала зрозуміти, що накладає вето на відправку європейських армій в Україну.

"Є деякі причини для оптимізму [щодо мирних переговорів]. Але також існує занепокоєння, що він (Трамп) досі не усвідомлює, наскільки це складно, і що, якщо все не вийде так швидко, як він хоче, йому просто стане нудно, і він втратить інтерес", – сказав неназваний високопосадовець з європейської країни.

Дипломатія Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, політика Трамп сповнена постійних суперечностей та взаємовиключних заяв. Один з яскравих прикладів – його сьогоднішня заява щодо особистих стосунків Зеленського і Путіна. Трамп порівняв їх з олією та оцетом і заявив, що "вони не дуже-то ладнають, з очевидних причин".

Однак не далі, як три дні тому, Трамп казав прямо протилежне:

"Думаю, що Путін і Зеленський ладнають між собою трохи краще, ніж я думав. Думаю, у них усе добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть найкращими друзями, але в них усе добре", – казав він.

