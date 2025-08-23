Найнижчі ціни на оренду житла спостерігаються у прифронтових та наближених до них регіонах.

У липні найвищі медіанні ціни на оренду одно- та багатокімнатних квартир спостерігались у трьох обласних центрах — Києві, Львові та Ужгороді. Про це йдеться в статті УНІАН.

Пресслужба платформи OLX.Нерухомість повідомила в коментарі УНІАН, що лідером за цінами однокімнатних квартир став Ужгород (18,8 тис. грн), який випередив навіть Львів (17,9 тис. грн) та Київ (16,9 тис. грн)

Водночас у сегменті двокімнатних квартир найдорожче коштували квартири у столиці – понад 31 тис. грн на місяць. У той час як в Ужгороді ціна становила майже 23 тис. грн, а у Львові – близько 21 тис. грн.

Відео дня

Зазначається, що найдорожче орендувати трикімнатну квартиру також у Києві: медіанна ціна становить 57,9 грн. Львів на другому місці з ціною 25,1 тис. грн, далі – Ужгород 24,9 грн.

"Ці ціни незначно відрізняються від тих, які ми спостерігали минулого місяця та у червні. Зростання відбулось в межах від 500 до 2 000 грн. На трикімнатні у Києві натомість медіанна ціна зменшилась на 1%", - відмітили в OLX.Нерухомість.

Найдешевші регіони

Найнижчі ціни на оренду житла спостерігаються у прифронтових та наближених до них регіонах. У липні найдешевші "однушки" пропонували у Харкові (4,5 тис. грн), Миколаєві (5,8 тис. грн), Запоріжжі (5,5 тис. грн), та Чернігові (6,7 тис. грн).

На оренду двокімнатних квартир найнижча медіанна ціна – 7 тис. грн, у Запоріжжі та Харкові. Дещо вища у Миколаєві та Чернігові: 7,1 тис. грн та 7,5 тис. грн відповідно. А лідером за найнижчою медіанною ціною на оренду трикімнатних квартиру був Чернігів – 8 тис. грн. Далі Запоріжжя та Харків, з показником у 9 тис. грн, та Миколаїв – 10 тис. грн.

Ринок оренди житла в Україні - останні новини

За даними OLX Нерухомість, напередодні нового навчального року попит на оренду житла в Україні зріс. Тоді повідомлялося, що Київ залишався найдорожчим містом для студентів, а Львів посідав друге місце. Однокімнатна квартира в Києві в місяць становила майже 17 тис. гривень.

У серпні стало відомо, що середня вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпрі становила 11 тис. грн, що на 10% більше ніж пів року тому.

Вас також можуть зацікавити новини: