Дослідники припускають, що позаземне життя може посилати повідомлення своїм космічним кораблям так само, як це роблять люди.

Якщо позаземне життя спілкується зі своїми космічними кораблями так само, як люди, то ці повідомлення можуть бути виявлені із Землі.

Під час нового дослідження вчені намагалися зрозуміти, де людству слід шукати ознаки інопланетного розуму. Для цього вони проаналізували сигнали, які посилають люди і які можуть бути виявлені іншою цивілізацією. Це може допомогти зрозуміти, які подібні сигнали можуть надходити до нас з інших далеких інопланетних світів, пише Independent.

"Люди здебільшого спілкуються з космічними кораблями і зондами, які ми відправили для вивчення інших планет, таких як Марс", - розповів Пінчен Фан з Наукового коледжу Еберлі Університету штату Пенсільванія.

"Але планета, подібна до Марса, не блокує всю передачу, тому далекий космічний корабель або планета, розташована на шляху цих міжпланетних повідомлень, потенційно може виявити їхній перетік; це станеться, коли Земля та інша планета Сонячної системи вишикуються в лінію з їхньої точки зору. Це говорить про те, що під час пошуку позаземних повідомлень нам слід звертати увагу на вирівнювання планет за межами нашої Сонячної системи", - пояснив учений.

Багато з найпотужніших і найтриваліших сигналів, що виходять із Землі, - це ті, які ми відправляємо на космічні апарати. Більша частина цієї роботи здійснюється через мережу дальнього космічного зв'язку НАСА - комплекс наземних об'єктів, що забезпечують взаємний зв'язок між космічними апаратами, які можуть перебувати далеко від Землі.

Дослідники зіставили записи цієї мережі з інформацією про місцезнаходження космічних апаратів, щоб зрозуміти, коли і куди із Землі надсилалися радіосигнали.

Вони виявили, що більшість сигналів прямувала в бік космічних апаратів, що знаходяться поблизу Марса. Інші ж, як правило, прямували в бік інших планет і точки Лагранжа між Сонцем і Землею, де гравітація двох об'єктів допомагає утримувати космічні об'єкти в стабільному положенні.

Це означає, що найкраще шукати сигнали від інопланетних космічних апаратів у точках, де планети шикуються в лінію. Вчені вже використовують вирівнювання планет для пошуку інших світів: коли планети проходять перед своєю зіркою, невелике падіння інтенсивності світла, що спостерігається із Землі, є ключем до їхнього виявлення.

"Однак, оскільки ми почали виявляти безліч екзопланет лише в останні 10-20 років, нам відомо не так багато систем із двома або більше транзитними екзопланетами. З майбутнім запуском космічного телескопа НАСА "Ненсі Грейс Роман" ми очікуємо виявити сто тисяч раніше не виявлених екзопланет, тому наша потенційна сфера пошуку має значно розширитися", - сказав Фань.

