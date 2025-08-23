Карні наголосив, що безпека України повинна бути всеосяжною - на суші, у морі й у повітрі.

Найкращою гарантією безпеки для України є сильне українське військо, яке потрібно підтримувати. Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, пише Укрінформ.

"Будь-які безпекові гарантії мають починатися із потужної української армії. Йдеться про озброєння, навчання, витривалість", - зазначив прем'єр країни.

При цьому, вважає він, безпека України повинна бути всеосяжною - на суші, у морі, у повітрі.

"Члени Коаліції охочих матимуть можливість підтримати усі ці елементи. Побачимо, яку роль Канада відіграватиме у рамках цієї чисельної групи", - сказав Карні.

Він розповів, що Канада бере активну участь в обговоренні майбутніх гарантій безпеки для України і "потенційно матиме важливу роль". Також, за його словами, участь США в забезпеченні безпеки України є обовʼязковою.

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів, які гарантії безпеки реально може отримати Україна. За його словами, якщо союзники забезпечать Україну фінансовою підтримкою і зброєю - це буде "дуже немало". Він також повідомив, що отримав позитивний сигнал від президента США Дональда Трампа про участь його країни в забезпеченні гарантій безпеки для України, і "це відкриває можливість, щоб інші держави долучилися до цього".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який напередодні перебував у Києві, розповів про підготовку гарантій безпеки для України. За його словами, партнери зараз працюють над визначенням цих гарантій. Звертаючись до Зеленського, він сказав, що, коли настане час починати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, президент України знатиме, що з ним "сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росією укладеної угода, якою б вона не була, і що Росія ніколи знову не посягне на жоден квадратний кілометр української землі".

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не повинні "нести тягар" гарантій безпеки для України, а натомість європейські країни повинні сплатити "левову частку" витрат на ці потреби. "Це їхній континент, це їхня безпека, і президент чітко заявив: їм доведеться зробити тут крок вперед", - наголосив Венс.

