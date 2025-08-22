У вересні на території Білорусі стартують спільні з Росією військові навчання. Україна офіційно закликала білоруські війська не наближатися до спільного кордону, аби не провокувати ЗСУ. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.
Українські дипломати нагадали, що у 2022 році Республіка Білорусь стала співучасницею злочину військової агресії Росії проти України, надавши агресору власну територію та повітряний простір для неспровокованого вторгнення в нашу державу. І досі Мінськ продовжує надавати Москві політичну, військово-технічну та іншу підтримку у війні, кажуть дипломати.
В українському МЗС підкреслили, що співпраця російського та білоруського режимів "становить безпосередню загрозу" не лише для України, а й загалом для всієї Європи.
Українські дипломати нагадали, що саме під прикриттям серії військових навчань у 2021-2022 роках Росія змогла сконцентрувати на території Білорусі військове угруповання для вторгнення в Україну.
"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", – йдеться у заяві МЗС.
В дипломатичному відомстві наголосили, що Україна не становить загрози для білоруського народу, "з яким ми прагнемо жити в мирі", "у європейській сім’ї народів".
Військові навчання в Білорусі
Як писав УНІАН, 12-16 вересня у Білорусі відбудуться спільні з РФ військові навчання "Захід-2025". Такі навчання проводяться що два роки. У 2021 році під їх прикриттям Росія почала перекидати в Білорусь бойову техніку, готуючись до повномасштабного нападу на Украину.
За українськими даними, цього року ешелони з російською технікою почали прибувати в Білорусь ще кілька тижнів тому. Однак поки що ситуація для України загрозливою не виглядає, кажуть в Держприкордонслужбі
Варто додати, що на початку серпня у Міноборони Білорусі заявили про початок формування нової десантно-штурмової бригади, яку розмістять на кордоні з Україною. Вона базуватиметься у Гомельській області, що межує з нашою Київщиною та Чернігівщиною.