Підозрюваного Сергія Кузнєцова вивели в наручниках і провели в будівлю суду. У цей час українець зробив рукою знак у бік журналістів.

Громадянин України, арештований в Італії за підозрою в підриві газопроводу "Північний потік" за німецьким ордером, заявив у суді, що не згоден на екстрадицію до Німеччини.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, Сергій К., розмовляючи українською мовою через перекладача, заявив у суді Болоньї, що на момент вибуху газопроводу у вересні 2022 року, перебував в Україні.

Наступне засідання суду, на якому розглядатимуть питання про екстрадицію, призначено на 3 вересня. Адвокат підозрюваного заявив Reuters, що рішення про екстрадицію необов'язково буде ухвалено того самого дня. До наступного засідання Сергій К. буде під вартою.

Відео дня

Видання Bild розповіло, як підозрюваного доставляли до суду. Також видання назвало прізвище підозрюваного. Так, за даними видання, українця привезли до суду Болоньї на поліцейському фургоні в супроводі патрульного автомобіля.

"Поліцейські вивели підозрюваного Сергія Кузнєцова в кайданках і супроводили його в головну будівлю. При цьому українець зробив рукою знак у бік журналістів", - написало видання.

Журналісти пояснили, що знак із трьома пальцями догори використовують українські військові як жест перемоги або жест, що позначає тризуб, який є гербом України.

Підрив "Північного потоку": свіжі новини

Учора видання Wall Street Journal повідомило, що громадянин України Сергій К., затриманий в Італії за підозрою в причетності до підриву "Північного потоку", є капітаном ЗСУ у відставці.

У матеріалі йшлося про те, що капітан очолював групу з двох солдатів і чотирьох цивільних водолазів, таємно завербованих спеціальним українським військовим підрозділом для встановлення вибухових речовин, які пошкодили підводні трубопроводи.

Вас також можуть зацікавити новини: