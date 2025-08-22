Про ці удари президента США поінформував угорський прем'єр Віктор Орбан.

Президент США Дональд Трамп "дуже розлютився", дізнавшись, що українські дрони пошкодили російський нафтогін, який постачає нафту до Угорщини.

Так, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, який має хороші стосунки і з Трампом, і з Путіним, написав президенту США листа, в якому поскаржився на українські атаки по нафтогону "Дружба".

"Перед історичною зустріччю між президентом Трампом і Путіним в Алясці, Україна здійснила удари дронами по нафтопроводу "Дружба" в Росії. Цей нафтопровід забезпечує Угорщину та Словаччину — дві країни, які не мають інших засобів імпорту сирої нафти. Угорщина підтримує Україну електроенергією та бензином, а у відповідь вони бомбардують нафтопровід, що забезпечує нас. Дуже недружній крок!" – йшлося у тексті листа, який оприлюднила правляча в Угорщині партія "Фідес".

На оприлюдненій фотокопії листа видно також рукописну відповідь, написану, вочевидь Дональдом Трампом.

"Вікторе, мені не подобається це чути. Я дуже злий через це. Розкажи Словаччині. Ти мій великий друг", – написав Трамп.

Як пише видання Politico, Угорщина та Словаччина поскаржилися на удари по "Дружбі" не лише Трампу, але й керівництву європейського союзу.

Удари по "Дружбі"

Як писав УНІАН, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські дрони-камікадзе атакували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області. Зокрема повідомлялося про масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції і вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

Пізніше осінтери підтвердили за супутниковими знімками знищення двох насосних станцій.

18 серпня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що українські дрони завдали удару по іншій важливій насосній станції на цьому ж нафтогоні.

А 21 серпня підлеглі "Мадяра" завдали повторного удару по першій насосній станції, яку вивели з ладу 13 серпня і яку росіяни встигли відновити.

