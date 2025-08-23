Через відсутність попиту російські автовиробники скоротили робочий тиждень або зупинили конвеєр.

Російські виробники вантажівок зазнали нищівної поразки на внутрішньому ринку. Китайські бренди зайняли понад половину продажів в РФ. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Російські виробники вантажівок за декілька років програли китайському імпорту боротьбу за внутрішній ринок РФ. Китайські бренди, після виходу з російського ринку європейців у 2022 році, миттєво опанували нішу важкої техніки. Розрахунки росіян на "плідне співробітництво" перетворились на втрату внутрішнього ринку – китайці вже контролюють понад 53% продажів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Росії за минулий рік реалізація вантажівок власного виробництва знизилась на 19%, а за перше півріччя 2025 – стрімко впала на 56%, у сегменті магістральних тягачів – скорочення сягнуло 70%.

У розвідці відмічають, що відсутність попиту на російську техніку змусило провідних виробників вантажівок та автобусів – "Камаз", "ГАЗ" та "ПАЗ" – скоротити до чотирьох днів робочий тиждень або повністю зупинити конвеєр.

Крім того, ситуація на російському ринку автовантажівок позначилась на співробітництві з "дружньою" Білоруссю в цьому сегменті. Автовиробники з Білорусі скаржаться, що їх "витискають" з Росії – за перше півріччя 2025 року у найбільшого державного підприємства Білорусі "МАЗу" на 34% скоротилися продажі на російському ринку.

22 липня повідомлялося, що найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" заявив, що скоротить робочий тиждень до чотирьох з п'яти днів. Це було крайнім рішенням через високі відсоткові ставки і конкуренцію з боку Китаю, яка скорочує їх продажі.

Минулого року у Росії презентували нову модель компанії АвтоВАЗ, що отримала назву Lada Iskra. Її позиціонували як "щось середнє між Granta і Vesta". Відомо, що Lada Iskra побудували на платформі CMF-B-LS від Renault-Nissan, на якій створили деякі інші автомобілі.

