Він зауважив, що наразі тривають дискусії над тим, чи буде дозволено 23-річним покидати Україну.

Виїжджати з України не зможуть ті молоді чоловіки, яким цього року виповниться 23 роки. Наразі таку ініціативу обговорюють у владі.

Про це повідомив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина в 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 - їм можна обмежити свободу пересування. А решті - не можна", - пояснив він ситуацію.

За його словами, момент щодо 23 років не остаточний і залежатиме від того, чи зміниться текст до другого читання і якою буде позиція військових.

Веніславський додав, що доки людині не виповниться 23 роки, вона може вільно пересуватися. Нардеп уточнив, що таким чином, всі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати за кордон.

Він додав, що законопоєкт уже в Верховній раді і голосування у першому читанні відбудеться вже у вересні.

Парламентар сказав, що законопроект №13685, якщо за нього проголосують, дозволить чоловікам у віці 18-22 вільно виїжджати з України без додаткових підстав, як-от навчання.

Виїзд за кордон для молодих українців

12 серпня президент Володимир Зеленський доручив спростити перетин державного кордону для молодих українців.

Він зазначив, що це питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.

Наразі в Україні діють обмеження для тих, кому виповнилося 18 років, а Зеленський запропонував дозволити юнакам до 22 років виїздити за кордон без обмежень.

