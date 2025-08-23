Путін знає, що провокує Трампа, при цьому небезпека в тому, що йому все одно.

Анонсовані президентом США Дональдом Трампом мирні переговори Росії та України фактично провалилися. Але Володимир Путін, найімовірніше, врахував це у своїх розрахунках, і в нього є план дій. Про це пише Ребекка Коффлер, аналітик військової розвідки, яка раніше працювала в Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США, у статті для The Telegraph.

Коффлер вважає, що мета Путіна - утримувати Трампа в грі, тішити його (або, принаймні, не злити) якомога довше, щоб відтермінувати негативні наслідки, як-от вторинні санкції, продовжуючи водночас виснажливу військову стратегію, покликану змусити Україну капітулювати.

"А щоб керувати Трампом, Путін, який присвятив свою кар'єру в КДБ вербуванню та управлінню шпигунськими мережами в Німеччині, цілком може покладатися на поєднання майстерності роботи з розвідувальними активами, філософії дзюдо і концепції психологічної війни часів холодної війни", - пише вона.

Відео дня

Управління активами

Лестощі - один із прийомів, до яких вдаються такі агенти, як Путін, щоб апелювати до марнославства свого потенційного агента. Путін ніколи не висловлювався про Трампа негативно. Замість цього він схильний вихваляти політичну проникливість і особистість Трампа, називаючи його "розумним", "досвідченим", "талановитим", "розумним" і "прагматичним". Також Путіну вдалося використати позитивний настрій Трампа, його мету - отримати Нобелівську премію і співчуття росіянам та українцям, які гинуть на полі бою, зазначає оглядач.

"Рефлексивний контроль"

Щоб виграти час, Путін цілком міг намагатися вплинути на Трампа, використовуючи техніку, відому як "рефлексивний контроль" - концепцію, призначену для маніпулювання сприйняттям реальності опонентом.

Як вважає Коффман, Трамп може стати чудовою мішенню для цієї техніки через своє первісне упередження, що немає нічого, чого він не міг би вирішити, використовуючи своє мистецтво укладати угоди, і припущення, яке видається, що логіка Путіна така сама, як у американців.

"Путін вибудовує свої дії і слова так, щоб створити враження, що він зацікавлений в угоді, і щоб Трамп повірив йому. Насправді Путін погодився б на угоду тільки на його умовах".

Досвід у дзюдо

Дзюдо - японське бойове мистецтво, яке більше ґрунтується на ментальному і фізичному маніпулюванні опонентом, ніж на грубій силі. Путін застосовує принципи дзюдо в усіх аспектах свого життя, включно з управлінням державою, зазначає аналітик.

Виведення противника з рівноваги - один з основоположних принципів дзюдо, покликаний порушити його поставу, змістивши центр ваги для проведення кидків і прийомів. Путін, схоже, зумів вивести Трампа з себе, не суперечачи йому безпосередньо і чергуючи дружні контакти з бомбардуваннями України.

Усі три елементи стратегії Путіна ґрунтуються на глибокому розумінні супротивника і підготовці, чого, схоже, бракує команді Трампа. При цьому, зазначає Коффман, Путін напевно вже заздалегідь спланував свій наступний крок. Наприклад, він може звільнити кількох українських дітей у відповідь на лист першої леді США Меланії Трамп. Або ж він може знайти іншу тактику затягування часу. Як зазначає аналітик, Путін прагне виснажити Трампа і домогтися, щоб Трамп відмовився від переговорів або здався і погодився на всі його вимоги.

Трамп і мирні переговори

Як писали ЗМІ, незважаючи на публічні заяви про нібито невдоволення російським диктатором, Дональд Трамп досі не хоче жодним чином тиснути на Москву і сподівається домогтися мирної угоди, натиснувши на Київ.

В останній своїй заяві американський лідер сказав, що за два тижні знатиме позицію Росії та України, щоб згодом визначити, яким шляхом рухатися далі. При цьому він сказав, що зазначив, що, якщо країни не сядуть за стіл переговорів, йому ще належить зрозуміти, "чия це вина".

Вас також можуть зацікавити новини: