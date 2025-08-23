Видання пише, що таким чином Трамп продемонстрував готовність до показового переслідування опонентів.

Газета Wall Street Journal розкритикувала обшук будинку колишнього радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона. Видання назвало обшук частиною "кампанії помсти" президента США.

Хоча правоохоронні органи США заявили, що розслідування щодо Болтона стосуються секретних документів, що зберігаються в його будинку в штаті Меріленд, видання WSJ стверджує, що розслідування є політичною помстою.

"Важко розглядати цей рейд як щось інше, ніж мстивий жест. Болтон втратив прихильність Трампа ще під час першого президентського терміну. Потім він написав книгу про свій досвід у Білому домі, поки Трамп ще був президентом. Трамп намагався, але не зміг заблокувати публікацію", – йдеться у статті.

Відео дня

Видання нагадало, що після виходу книги Болтона у 2020 році Трамп публічно звинуватив його у розголошенні секретної інформації. Однак, газета пише, що книга пройшла ретельну передпублікаційну перевірку в Білому домі на наявність секретних матеріалів.

Видання також пише, що Трамп "жадає крові". Зокрема, нагадує, що були і ніші удари по Болтону: у січні за рішенням Трампа звільнили охорону його ексрадника.

У статті WSJ стверджується, що справжнім мотивом розслідування федерального уряду є постійна критика рішень Трампа з боку Болтона.

"Малоймовірно, що Болтон порушив закони про національні таємниці. Він точно не ділився жодним із них з нами протягом нашого тривалого співробітництва з ним. Але, можливо, Трамп має намір зробити сам процес покаранням. Навіть якщо зрештою не буде висунуто кримінального звинувачення", – йдеться в статті.

Видання наголошує, що тепер Болтон має оплачувати юридичну допомогу, а його родина має терпіти тривогу, пов’язану з перебуванням під тиском федерального уряду.

Обшук ФБР у будинку Болтона

Як писав УНІАН, у п'ятницю агенти ФБР провели обшук у будинку Болтона після того, як він пішов на роботу. Вони конфіскували телефон його дружини, який був на видноті, а не при ній.

Хто такий Джон Болтон

Під час першого терміну президентства Дональда Трампа, з 2018 до 2019 року Болтон обіймав посаду радника президента з національної безпеки. Але був звільнений, і відтоді став відкрито критикувати Трампа.

Особливо відкрито він говорить щодо підходу Трампа до РФ. Болтон часто критикує зусилля Трампа у сфері зовнішньої дипломатії. Наприклад, стверджує, що Трамп є пішаком у руках російського диктатора Володимира Путіна і каже, що під час зустрічі на Алясці виграв тільки Путін.

Вас також можуть зацікавити новини: