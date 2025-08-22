Ось уже 6 років він відкрито критикує Трампа, особливо щодо його підходу до Росії.

ФБР провело обшук у будинку колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона.

Як пише The Independent, біля будинку політика помітили кілька автомобілів правоохоронних органів та агентів ФБР, що стояли біля дверей, які входили та виходили з будинку. Неясно, що саме намагалися знайти агенти ФБР, матеріали справи на сайтах федеральних судів залишаються засекреченими.

Видання нагадало, що Болтон обіймав посаду радника з національної безпеки з 2018 до 2019 року, але відтоді став відкрито критикувати Трампа, особливо щодо його підходу до РФ.

Під час зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним Болтон заявив, що американський президент передасть Аляску Росії.

Сьогодні Болтон написав у Твіттері про інтерв'ю, яке він дав NPR про Росію. "Росія не змінила своєї мети: втягнути Україну в нову Російську імперію", - написав він у Твіттері.

"Москва зажадала від України віддати окуповані нею території і решту Донецької області, яку вона не змогла захопити. Зеленський ніколи цього не зробить. Тим часом зустрічі триватимуть, тому що Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру, але я не бачу жодного прогресу в цих переговорах", - констатував політик у своїх міркуваннях.

Трамп, зі свого боку, регулярно і голосно критикував Болтона, називаючи його "дурним".

"Цей рейд - лише черговий приклад того, як адміністрація Трампа посилює переслідування проти ворогів Трампа. Минулого тижня він наказав Національній гвардії патрулювати вулиці столиці країни", - написало видання.

Видання додало, що генеральна прокурорка Нью-Йорка також зіткнулася з розслідуванням після того, як перевіряла факти шахрайства щодо президента. А буквально вчора апеляційний суд скасував багатомільйонний штраф, накладений на Трампа у справі про підробку ділових документів.

Заяви Болтона про війну в Україні

14 серпня Болтон заявляв, що переговори на Алясці можуть втілити Корейський сценарій в Україні. Політик зазначив, що Трамп може думати, що на зустрічі з Путіним вони просто "обміняються думками", а не вестимуть переговори.

Болтон тоді припустив, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні, але питання в тому - на яких умовах.

