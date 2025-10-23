За словами міністра фінансів США, запроваджені санкції є одними з найбільших проти Росії.

Президент США Дональд Трамп впроваджує перші обмежувальні заходи проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox Business.

Бессент зазначив, шо Трамп - президент миру й він вже уклав мирні, торговельні та податкові угоди. Також, за словами міністра фінансів, якби між Україною та Росією було укладено мирну угоду за сприяння президента США, це був би дев'ятий світовий конфлікт, який він би вирішив.

Проте, як зазначив Бессент, російський диктатор відмовився сідати за стіл переговорів з Україною, як на те сподівався Трамп та адміністрація США. Тому Трамп вперше з того моменту, як вдруге став президентом США пішов на введення санкцій проти Росії.

"Президент Путін не сів за стіл перемовин чесно й відверто, як ми сподівалися. Були переговори на Алясці. Президент Трамп пішов, коли зрозумів, що справи не рухаються вперед. Були кулуарні розмови, але президент розчарований станом переговорів", - додав він.

За словами міністра фінансів США, запроваджені санкції проти Росії є одними з найбільших обмежувальних заходів проти країни-агресора.

Санкції США проти нафтових гігантів РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що як свідчать дані Investing, акції російських компаній "Лукойл" та "Роснефть" на ранковій торговій сесії 23 жовтня стрімко падають після того, як США проти них запровадили санкції. Акції нафтових гігантів перебувають у "червоній зоні". Теж саме відбувається й з акціями "Газпром", банк ВТБ та Сбербанк. Тримачам цінних паперів "Лукойлу" та "Роснефти" радять їх активно продавати.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вітає рішення США щодо впровадження санкцій проти російських нафтогазових компаній-гігантів. Також він відреагував й на прийняття 19-го пакету санкцій ЄС. На думку Зеленського, це є важливим сигналом і для Росії, і для інших країн світу. Він додав, що слід тиснути, зокрема й на тіньовий флот, доки Путін не зупинить війну проти України.

