'Італія і я ніколи не благаємо': Мелоні відреагувала на заяву Трампа

Прем'єрка Італії додала, що була "ошелешена" словами президента США.

Суперечка між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні різко загострилася в п’ятницю, 19 червня, після того, як президент США заявив, що прем’єр-міністр Італії "благала" його сфотографуватися з нею на саміті G7 на початку цього тижня, повідомляє Politico.

Видання розповіло, що під час телефонної розмови з італійськими ЗМІ у четвер ввечері, 18 червня, Трамп сказав, що Мелоні "мабуть, була рада, що я з нею поговорив. Я не був зобов’язаний цього робити".

Він додав, що "вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не погодився, але мені стало її шкода".

Відео дня

Зазначаєтьсч, що ці зауваження, здається, суперечать нещодавнім запевненням прем’єр-міністерки про те, що її стосунки з президентом такі ж добрі, як і раніше.

Видання зазначає, що в різкому відео, опублікованому в соціальних мережах, Мелоні назвала заяву Трампа "абсолютно вигаданою", зазначивши: "Італія і я ніколи не благаємо".

Прем'єрка Італії додала, що була "ошелешена" словами президента і що "хоча це трапляється не вперше… шкода, що [Трамп] не виявляє такої ж рішучості у боротьбі з ворогами Заходу".

В статті йдеться, що лідери двох країн кілька разів зустрічалися під час триденного саміту G7 в Евіані – вперше після їхньої публічної суперечки у квітні, коли прем’єр-міністерка Італії назвала нападки Трампа на Папу Лева "неприйнятними", що спонукало американського президента заявити, що Мелоні "вже не та людина", яку він колись знав.

Видання зазначило, що один італійський дипломат охарактеризував першу особисту зустріч Мелоні та Трампа, що відбулася в кулуарах вечері G7 у понеділок ввечері, як "зустріч для з’ясування стосунків".

У вівторок, 16 червня, на полях одного з круглих столів "Великої сімки" голова Європейської ради Антоніу Коста пожартував, що, здається, вони "знову стали друзями". Трамп відповів: "Мене покинули", чим викликав сміх у Мелоні, яка сказала: "Ні, це не так".

Примітно, що під час заключної прес-конференції "Великої сімки" у середу, 17 червня, Мелоні запевнила журналістів, що її стосунки з Трампом "залишилися незмінними".

"Дональд Трамп і я – дві людини з досить сильними характерами, які відстоюють національні інтереси своїх країн. Нам немає потреби роз’яснювати щось, коли ми в чомусь не згодні, адже зрештою кожен із нас розуміє точку зору іншого", - сказала Мелоні.

Видання зауважило, що інші члени італійського уряду публічно виступили на захист своєї прем’єр-міністерки.

"Хто нападає на Джорджію Мелоні, той нападає на всіх нас", - написав в соцмережі Х міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

Додається, що міністр закордонних справ Антоніо Таяні засудив висловлювання Трампа як "серйозні та образливі для всієї Італії", скасувавши запланований на неділю візит до США.

Окрім цього, міністр оборони Гвідо Кросетто написав у X, що не може уявити, щоб Мелоні просила когось сфотографуватися з нею, і висловив жаль з приводу "відсутності стилю" у Трампа.

Критика в бік Мелоні

Раніше УНІАН повідомляв, що російський пропагандист Володимир Соловйов обрушився з образами італійською мовою на прем'єр-міністра Джорджію Мелоні. За даними, Соловйов назвав Мелоні "фашисткою", "сертифікованою ідіоткою" та іншими образливими словами. У відповідь на це Мелоні в відео зазначила, що "старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи". Вона додала, що "ми, на відміну від інших, не маємо ниток, не маємо господарів і не виконуємо наказів".

Також ми писали, що Мелоні встала на захист Папи Римського після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче бачити на чолі Католицької церкви людину, яка вважає нормальним, що Іран володіє ядерною зброєю. Прем'єрка Італії назвала висловлювання Трампа на адресу понтифіка "неприйнятними". На її думку, цілком природно, що Папа Римський закликає до миру та засуджує будь-які форми війни. Примітно, що Папа Римський Лев XIV розкритикував війну в Ірані та заявив, що вона підживлюється "манією всемогутності".

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