Ексглава Пентагону: Путін розуміє тільки силу, Трамп це скоро усвідомить

Колишній топчиновник США зауважив, що російському диктатору не можна довіряти.

Правителю Росії Володимиру Путіну не можна довіряти. Він розуміє лише силу. Президенту США Дональду Трампу варто було б зосередитись на посиленні НАТО, а не дружбі з російським диктатором, заявив в інтерв'ю Foreign Policy колишній очільник Пентагону та ЦРУ Леон Панетта.

Ексміністр оборони США переконаний, що союзники НАТО зможуть продовжувати працювати разом і розвивати як ресурси, так і озброєння зі Сполученими Штатами чи без них. Натомість Трамп публічно переконує, що Америці необхідна Гренландія.

"Замість того, щоб президент Трамп шукав Гренландію, для нашої національної безпеки було б набагато більше сенсу, якби він рішуче підтримував альянс НАТО. Це було б набагато важливіше для нашої безпеки, особливо коли йдеться про загрозу з боку Росії", - зауважив він.

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Панетта поділився, що бачив розвідувальні дані про Путіна, коли був міністром оборони та директором ЦРУ. Він каже:

"Суть полягає в тому, що Путіну ніколи не можна було довіряти - ніколи йому не довіряли. Фундаментальна мета Путіна – підірвати Сполучені Штати Америки та підірвати демократії у світі. Він не той, хто відповість на "дуже прошу". Єдине, що насправді розуміє Путін, це сила. Зрештою, президент Трамп зрозуміє це, як і будь-який інший президент, якому доводилося мати справу з Путіним".

Панетта також жодав, що існує багато плутанини та невизначеності щодо того, якою саме є стратегія Трампа щодо нацбезпеки США. Він каже, що мита покращать економіку, а його стосунки з Путіним якимось чином можуть призвести до миру. Втім, поки нічого з цього не працює - навіть його переговори з Іраном.

Трамп критикує Путіна - що передувало

З моменту вступу на посаду в січні Трамп мав намір швидко закінчити війну в Україні, але цього не сталося. Його нещодавні коментарі про Путіна відображають його дедалі більше розчарування у зв'язку з відсутністю прогресу в питанні про припинення вогню. "Якщо РФ і я не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважаю, що це вина Росії... я збираюся встановити вторинні мита на нафту, на всю нафту, що надходить із РФ", заявив він.

Трамп сказав, що він дуже злий після того, як російський диктатор розкритикував авторитет президента України Володимира Зеленського.

Пізніше Трамп повторив, що він розчарований Путіним, але додав: "Я думаю, ми досягаємо прогресу, крок за кроком".

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