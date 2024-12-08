За словами майбутнього глави Білого дому, він не хоче, щоб щось заважало переговорам США щодо війни в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп не розмовляв із правителем Росії Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Про це він заявив в інтерв'ю каналу NBC News.

За словами майбутнього глави Білого дому, він не хоче, щоб щось заважало переговорам США щодо війни в Україні. На питання ведучої, чи розмовляв він з Путіним щодо закінчення війни Росії проти України у перші 24 години після своєї перемоги Трамп відповів заперечно.

"Ні, не розмовляв. ... Не хочу про це говорити. Я не хочу нічого говорити про це, тому що не хочу нічого робити, що могло б перешкодити переговорам", - сказав Трамп.

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Спілкування Трампа з Путіним: що відомо

За інформацією The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп ще 7 листопада провів першу розмову з Путіним з моменту своєї перемоги на президентських виборах. За даними журналістів, політик закликав Москву утриматися від ескалації у війні проти України.

Згодом в українському МЗС зробили заяву з приводу ймовірної розмови Трампа з Путіним. Там зазначили, що Україна не була заздалегідь проінформована про ймовірний дзвінок.

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