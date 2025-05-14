Також Трамп заявив, що США постійно розглядають можливість введення вторинних санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Його слова цитує Clash Report.

"Щільний графік не завадить мені зустрітися з Путіним, щоб врятувати життя", - сказав Трамп.

Крім цього президент США додав, що Путін хоче, щоб він був присутній на переговорах у Стамбулі. Проте американський лідер не став прямо говорити, чи поїде до Туреччини.

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"Путін хотів би, щоб я був присутній на можливих мирних переговорах у Туреччині, і це все ще можливо", - додав Трамп.

Також президент США заявив, що Вашингтон постійно розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, Трамп прокоментував майбутні переговори в Туреччині між Україною і РФ. Він заявив, що сподівається на те, що зустріч пройде успішно. Крім цього американський лідер зазначив, що на переговори до Туреччини поїдуть держсекретар Марко Рубіо та інші члени його адміністрації.

Франція і США обговорять жорсткі санкції проти Москви - що відомо

Раніше міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 15 травня має намір зустрітися в Туреччині із сенатором США Ліндсі Гремом. За його словами, США і Європа повинні "готуватися до руйнівних санкцій", щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

Барро наголосив, що Москва знайшла способи обійти блокаду, введену Європою і США. Він вважає, що введення більш жорстких санкцій - це спосіб "схопити Росію за горло". За словами міністра, потрібно працювати над новими заходами, "які могли б задушити російську економіку раз і назавжди".

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