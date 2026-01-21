Зустріч Трампа із Зеленським у Давосі відбудеться: ЗМІ назвали дату

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі в четвер, 22 січня. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Відзначається, що Зеленський перебував у Києві в середу, коли Трамп виступав на Всесвітньому економічному форумі. У своїй промові він заявив, що планує зустрітися із Зеленським пізніше того ж дня.
"Я веду переговори з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду", - сказав американський лідер.
Пізніше, відповідаючи на питання преси під час двосторонньої зустрічі зі Швейцарією, президент заявив, що зустріч відбудеться в четвер.
Reuters і CNN повідомляють, що президент України вирушить на цю зустріч у Давосі сьогодні ввечері.
Важливо, що обидві сторони мають намір продовжити обговорення зусиль щодо припинення війни в Україні.
"Зустріч відбудеться в той же день, коли представник Трампа з питань закордонних справ Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в статті.
Заяви Трампа про мир в Україні
На думку президента США, Росія хоче укласти угоду, і він переконаний, що Україна теж хоче укласти угоду.
"І ми спробуємо, щоб ця угода була укладена... Я думаю, можу сказати, що ми досить близькі", - заявив Трамп.
Окремо президент США зазначив, що в моменти, коли відбувається взаємодія Вашингтона з Москвою, з боку РФ лунають твердження, що президент Зеленський нібито "не піде на це".