Зустріч Трампа із Зеленським у Давосі відбудеться: ЗМІ назвали дату

Раніше Трамп під час виступу на економічному форумі в Давосі говорив, що зустріч відбудеться сьогодні.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі в четвер, 22 січня. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Відзначається, що Зеленський перебував у Києві в середу, коли Трамп виступав на Всесвітньому економічному форумі. У своїй промові він заявив, що планує зустрітися із Зеленським пізніше того ж дня.

"Я веду переговори з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду", - сказав американський лідер.

Пізніше, відповідаючи на питання преси під час двосторонньої зустрічі зі Швейцарією, президент заявив, що зустріч відбудеться в четвер.

Reuters і CNN повідомляють, що президент України вирушить на цю зустріч у Давосі сьогодні ввечері.

Важливо, що обидві сторони мають намір продовжити обговорення зусиль щодо припинення війни в Україні.

"Зустріч відбудеться в той же день, коли представник Трампа з питань закордонних справ Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер вирушать до Москви для зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в статті.

Заяви Трампа про мир в Україні

На думку президента США, Росія хоче укласти угоду, і він переконаний, що Україна теж хоче укласти угоду.

"І ми спробуємо, щоб ця угода була укладена... Я думаю, можу сказати, що ми досить близькі", - заявив Трамп.

Окремо президент США зазначив, що в моменти, коли відбувається взаємодія Вашингтона з Москвою, з боку РФ лунають твердження, що президент Зеленський нібито "не піде на це".

