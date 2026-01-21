Якщо Путін і Зеленський не укладуть мирну угоду, вони будуть дурнями, - Трамп

На думку президента США, укладення мирної угоди досить близьке, але доводиться мати справу з ненавистю між лідерами України та Росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним "панує величезна ненависть". За його словами, така ситуація не сприяє мирному урегулюванню. Про це американський лідер сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зокрема, у Трама запитали, чи бачить він близькою можливість укладення угоди про мир між Україною та РФ. Він зауважив, що спершу думав про те, що припинити цю війну буде легко, і зокрема, він повторив, що йому вже вдалося врегулювати вісім інших воєн.

"Ви знаєте, Організація Об'єднаних Націй повинна це робити. Я не повинен цього робити, але це не має значення", - заявив Трамп.

При цьому, на його переконання, війна буде закінчена, а багато життів буде врятовано.

"Між президентом Зеленським і президентом Путіним панує величезна ненависть, і це погано для урегулювання. Ми знаємо, що маємо справу з цією ненормальною ненавистю", - наголосив Трамп.

Утім, попри це, на думку президента США, Росія хоче укласти угоду, і він переконаний, що Україна теж хоче укласти угоду.

"І ми спробуємо, аби ця угода була укладена… Я думаю, можу сказати, що ми досить близькі", - заявив Трамп.

Окремо президент США зазначив, що у моментах, коли відбувається взаємодія Вашингтона з Москвою, з боку РФ лунають твердження, що президент Зеленський нібито "не піде на це".

Водночас, за словами Трампа, потім "Зеленський хоче укласти угоду, а Путін не хоче укласти угоду". Таку ситуацію президент США вважає "дуже складним балансом".

Також він вважає, що війна Росії і України – це кровопролиття, коли застосовуються дрони, і від безпілотників гинуть тисячі людей на тиждень. З цієї причини, на його думку, війну треба зупинити.

"Я збираюсь зустрітися з президентом Зеленським пізніше сьогодні. Я вважаю, що зараз вони перебувають на такому етапі, коли можуть зібратися разом і укласти угоду. І якщо вони цього не зроблять, вони дурні. І це стосується їх обох. І я знаю, що вони не дурні. Але якщо вони цього не зроблять – вони дурні", - вважає Трапм.

Він додав, що не хочу нікого ображати, але радить Зеленському і Путіну укласти угоду.

За даними видання Axios, президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський можуть провести зустріч у Давосі завтра, 22 січня.

20 січня керівник Офісу президента Кирило Буданов, який представляє делегацію України в Давосі, заявив, що не слід очікувати гарантований мир вже завтра, але він зі "стриманим оптимізмом" оцінив поточні зусилля із пошуку шляхів до припинення війни Росії проти України.

