Видання порадило німецькій владі вже зараз налагоджувати контакти з Трампом.

Німецькій владі потрібно бути готовою надавати допомогу Україні і без участі США.

Такого висновку дійшов заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, побувавши на з'їзді Республіканської партії США. "... Після з'їзду Республіканської партії зрозуміло одне: Трамп - фаворит на президентських виборах у США! Уряд Німеччини досі різко недооцінював імовірність перемоги Трампа. Це небезпечно для Німеччини. Будь-хто в уряді, хто продовжує бурчати і публічно скаржитися на те, яким поганим може виявитися Трамп 2.0., діє проти інтересів Німеччини", - поділився переконанням журналіст.

Він зазначив, що вже до теперішнього часу потрібні три речі. По-перше, канцлеру Олафу Шольцу потрібно налагодити прямий контакт із можливим президентом Трампом. "Шольц має зателефонувати йому в найближчі кілька днів", - рекомендував журналіст.

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По-друге, щоб захистити німецьку економіку, уряд має розробити плани того, які наслідки можуть виникнути внаслідок жорсткої торговельної політики Трампа та можливих штрафних мит, до них потрібно бути готовими.

По-третє, на думку Ронцхаймера, Німеччина і всі країни, що підтримують Україну, повинні вже зараз розробити план, як країна зможе продовжувати воювати проти РФ без допомоги США.

"Навіть якщо в підсумку все обернеться не настільки драматично, вже зараз зрозуміло, що Трамп вимагатиме від Європи набагато більшого. Партійна конференція в Мілуокі має стати тривожним дзвінком для канцлера і уряду", - констатував Ронцхаймер.

Розмова Зеленського і Трампа

20 липня стало відомо, що Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За його словами, він поговорив із Трампом, щоб привітати його з висуненням у кандидати в президенти США від Республіканської партії.

Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом була "гарною розмовою в дусі взаємоповаги", розповів прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

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