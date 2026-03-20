У США затвердили золоту пам'ятну монету з зображенням Трампа (фото)

Федеральна комісія, до складу якої входять виключно члени, призначені президентом США Дональдом Трампом, проголосувала за затвердження 24-каратної ювілейної золотої монети із зображенням президента на честь 250-річчя Сполучених Штатів.

Як повідомляє NBC News, комісія з образотворчих мистецтв схвалила дизайн із зображенням Трампа в Овальному кабінеті, з датами 1776 з одного боку та 2026 з іншого.

Міністр фінансів США Брендон Біч назвав її "прекрасною пам’ятною золотою монетою".

"Напередодні нашого 250-річчя, ми раді підготувати монети, які уособлюють незмінний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного зображення для лицьової сторони таких монет, ніж профіль нашого чинного президента Дональда Дж. Трампа", – сказав Біч.

Золота монета все ще потребує офіційного схвалення Казначейства, яке враховує позиції як Комісії з образотворчих мистецтв, так і Громадянського консультативного комітету з монетного виробництва (CCAC), федеральної групи з ширшим колом членів.

Водночас, видання нагадало, що в ЗМІ писали про опір членів комітету щодо золотої монети.

Біч заявив у четвер, що Монетний двір США надав комітету "кілька розумних можливостей для розгляду запропонованих дизайнів, але CCAC прямо відмовив".

"Відповідно, законодавче зобов’язання Монетного двору звернутися за переглядом до CCAC було виконано", – сказав Біч, додавши, що роль комітету полягає "лише в консультуванні" міністра фінансів Скотта Бессента, який "має виключне право на остаточний вибір дизайну".

Інші пам’ятки Трампу в США

Як повідомляв УНІАН, в вересні у Вашингтоні біля Капітолію встановили золоту статую президента Трампа, який тримає біткойн.

Це зробили з нагоди першого в минулому році рішення Федеральної резервної системи про зменшення процентної ставки 4,3% до 4,1%. В 2024 році центральний банк знижував ставки тричі, бо побоювалися уповільнення зростання зайнятості та збільшення безробіття.

Статую заввишки понад 3,5 метра профінансував колектив інвесторів у криптовалюту. Організатори заявили, що ця інсталяція має на меті спровокувати дискусію про майбутнє цифрової валюти, монетарної політики та ролі федерального уряду на фінансових ринках.

