Цю карту можуть придбати багатії, які бажають проживати у США, або отримати громадянство у перспективі.

Президент США Дональд Трамп вперше публічно продемонстрував так звану "золоту карту".

Як заявив Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, "золота карта" дає право на постійне проживання у США та можливість отримати громадянство. Втім, її отримання обійдеться претендентам у кругленьку суму - $5 млн.

Американський президент анонсував, що запуск "золотої карти" очікується менш ніж за 2 тижні. Він продемонстрував журналістам карту з власним фото.

"За 5 мільйонів доларів вона може стати вашою... Ймовірно, вона вийде менш ніж за 2 тижні. Дуже захоплююче, правда?" - сказав Трамп.

"Золота карта" у США - що відомо

Раніше Трамп оголосив про запровадження "золотих карток" для багатих іноземців, які дадуть право жити та працювати у Сполучених Штатах. Таку картку можна буде купити за 5 мільйонів доларів.

За словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, ця картка замінить державну програму віз для іммігрантів-інвесторів EB-5.

Трамп припустив, що буде продано мільйони таких карток. Також він наголосив, що, "з юридичної точки зору, це абсолютно законно".

На запитання, чи розглядатиме він продаж карток російським олігархам, Трамп відповів: "Так, можливо. Я знаю деяких російських олігархів, які дуже приємні люди".

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