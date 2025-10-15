Пєсков заявив, що Путін нібито "завжди керується інтересами своєї країни".

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він не розуміє, чому російських диктатор Володимир Путін все ще не закінчив війну проти України. Його слова цитують пропагандистські росЗМІ.

"Президент РФ завжди керується інтересами своєї країни та інтересами свого народу. І все, що він робить, - це для забезпечення сьогодення і забезпечення майбутнього наших людей", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, саме з цієї причини Росія почала війну проти України. Вона додала, що глава Кремля нібито "відкритий для переведення процесу в політико-дипломатичне русло", а темпи врегулювання війни знизилися нібито з вини України.

Відео дня

"Зараз із цим проблеми, і проблеми не з нашої вини. Проблеми через те, що київський режим щодня провокується європейцями на продовження", - заявив Пєсков.

Заява Трампа про Путіна - що відомо

Нагадаємо, що 14 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну варто закінчити війну проти України. Очільник Вашинтона зазначив, що в нього "були дуже хороші стосунки з Путіним", але очільник Кремля відмовляється зупинити кровопролиття.

У The New York Times писали, що такі заяви Трампа свідчать про те, що він схильний надати Україні ракети Tomahawk. Путін же виступає проти цього рішення, кажучи про те, що це стане сигналом "нового етапу ескалації".

Вас також можуть зацікавити новини: