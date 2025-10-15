У великій кількості ці ракети можуть змінити ситуацію.

Крилата ракета "Томагавк " - старе, але як і раніше потужне озброєння. Періодично модернізована з моменту появи в 1980-х роках, вона залишається основним американським засобом для дальніх точних ударів, застосовуваним з надводних кораблів і підводних човнів США.

Ракета може летіти на низькій висоті до 2 500 км і у своїй останній модифікації оснащена бронепробивною бойовою частиною. Вона ідеально підходить для знищення командних бункерів та інших високоцінних цілей у тилу противника. Тож, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін продовжить ігнорувати заклики президента США Дональда Трампа до завершення війни в Україні, його командири незабаром можуть опинитися на прийомі такої ракети, пише The Times.

Трамп 17 жовтня втретє прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського. Журналісти зазначають, що зустріч має відбутися значно тепліше, ніж перша, на якій українського лідера публічно відчитали за небажання визнати слабкість своєї позиції.

"Тепер Трамп - уражений після приниження, коли його переграв колишній співробітник КДБ [Путін] - пропонує Зеленському "нову руку": неуточнену кількість "Томагавків". Трамп повинен не тільки поставити ці ракети, а й зробити це терміново і у великих обсягах", - йдеться в матеріалі. ЗМІ пише, що Україні знадобляться сотні цих ракет, якщо ця система "повинна мати помітний вплив" на повномасштабну війну, яка загрожує затягнутися на довше, ніж Перша світова війна.

Трамп натякає, що "Томагавки" можуть поставити Путіна на місце

"Томагавки" давно в списку бажань Києва. Хоча Росія може застосовувати безліч систем - крилаті ракети, що запускаються з літаків і кораблів, планерні боєприпаси і дрони - в масованих атаках по цивільній і військовій інфраструктурі України, здатність Києва завдавати ударів глибоко по величезних тилах противника обмежена.

Британські авіаційні крилаті ракети Storm Shadow ефективні, але занадто обмежені за дальністю і за кількістю. І хоча ударні дрони України досягли помітних успіхів, особливо після атак на НПЗ, їм не вистачає сили для ударів на велику дальність.

ЗМІ пише, що Трамп, ніколи не схильний до благодійності, хоче, щоб європейські країни НАТО заплатили за "Томагавки" від імені України. При ціні приблизно в 4 мільйони доларів за одиницю це може обмежити поставки. Є й інше питання: американський запас "Томагавків", хоч і значний - близько 4 000 одиниць - не нескінченний.

Зазначається те, що за низьких темпів виробництва американські командири неохоче розлучаться з великою кількістю цих ракет з огляду на їхню корисність під час ударів по терористичних цілях і постійну загрозу великомасштабної війни з Китаєм через Тайвань. Проте Трампу слід використовувати свою владу, щоб забезпечити поставку Україні достатньої кількості ракет, які створять серйозний головний біль для російських засобів ППО, змусивши їх розтягнутися. "Символічної кількості буде мало", - заявляють журналісти.

Стратегія Трампа, що розгортається, випробувана на Близькому Сході, проста: дати противнику (наприклад, Ірану) шанс підкоритися, а якщо він цього не зробить - завдати по ньому потужного удару за допомогою переважної сили американських технологій. Це може зробити американська армія або проксі (Ізраїль, Україна). Потім, після "лікування в стилі Майка Тайсона", знову запропонувати переговори.

"Це необхідно зробити щодо Путіна, чиє вперте небажання закінчити війну з невеликою перспективою на рішучу перемогу коштує тисяч життів щотижня", - йдеться в матеріалі.

Однак є й інший усіма відомий спосіб "вдарити по Росії": посилити санкції проти країн, які закуповують її газ і нафту, і компаній, що переробляють ці палива.

