В України відсутні пускові установки, а їх передача наблизила б США до прямого зіткнення з РФ.

Щойно завершивши переговори про мирну угоду, покликану покласти край війні в Газі, президент США Дональд Трамп заявив, що може дозволити продаж Україні американських ракет "Томагавк", що дасть Києву змогу завдавати дальніх ударів по території Росії.

Саме таких заяв і чекає президент України Володимир Зеленський, готуючись до візиту в Білий дім у п'ятницю, 17 жовтня. "Він хотів би отримати "Томагавки". У нас їх багато, - сказав Трамп про Зеленського. Однак кремлівський диктатор Володимир Путін уже попереджав, що такий продаж стане сигналом "якісно нового етапу ескалації", пише The New York Times.

Повідомляється, що погрози Трампа поставити Україні ракети - незалежно від того, виконає він їх чи ні, - відображають його зростаюче роздратування щодо Путіна, який відмовляється йти на поступки, "незважаючи на гучні дипломатичні зусилля Трампа".

Пентагон уже підготував плани продажу або передачі "Томагавків", якщо Трамп віддасть відповідний наказ. Однак передача цього озброєння пов'язана з серйозними труднощами, зокрема з тим, що в України немає морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет, пише ЗМІ.

Щоб використовувати "Томагавки", Україні знадобиться американська установка Typhon - а цей крок, за словами військових, наблизить США до прямого зіткнення з Росією. До того ж, залишається незрозумілим, скільки ракет можуть надати США, як Україна буде їх безпечно зберігати і який ефект матиме обмежена кількість цього озброєння.

У матеріалі також ідеться про те, що серйозну стурбованість викликає і ризик подальшої ескалації з Росією - про це знову нагадав Кремль, попередивши Вашингтон про неприпустимість передачі Україні далекобійної зброї.

"Зараз дійсно дуже драматичний момент, оскільки напруга зростає з усіх боків", - зазначив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Як тиск може змінити ситуацію

Останніми днями Трамп натякав, що однієї лише погрози відправити Україні "Томагавки" може бути достатньо, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Він додав, що збирається особисто обговорити це питання з російським лідером:

""Томагавк" - це неймовірна зброя. І Росії це не потрібно. Якщо війна не буде закінчена, ми можемо це зробити. Може, не зробимо. А може, і зробимо".

Трамп відчуває впевненість у своїй здатності чинити тиск на країни для укладення мирних угод після успішних переговорів, спрямованих на завершення війни в Газі.

Згідно з новою фінансовою схемою, узгодженою раніше, країни - члени НАТО тепер купують американську зброю і боєприпаси, а потім передають їх Україні. Уже профінансовано чотири таких пакети озброєнь і техніки на загальну суму близько 2 мільярдів доларів за участю Данії, Норвегії, Швеції, Нідерландів, Німеччини та Канади.

За часів адміністрації Байдена Білий дім з великою обережністю оцінював, як Путін може відреагувати на кожну нову систему озброєнь, що поставляється Україні. Постачання зброї з дедалі більшою дальністю дії, як вважали тодішні чиновники, підвищували ризик втягування НАТО у війну.

З дальністю понад 1600 кілометрів ракети "Томагавк" можуть летіти вп'ятеро далі, ніж тактичні ракетні комплекси ATACMS, які Байден зрештою погодився передати Києву 2023 року.

На нещодавній зустрічі міжнародних експертів із зовнішньої політики в Сочі Путін похвалив Трампа, але попередив, що постачання Україні ракет "Томагавк" стане "новим етапом ескалації, зокрема у відносинах між Росією і США".

Експерт з Європи з Ради з міжнародних відносин Ліана Фікс зазначила, що те, чи дійде Трамп до реалізації угоди, "залежить від того, чи зможе Путін переконати Трампа, сказавши: "Ти не можеш цього зробити, це призведе до ядерної війни"".

З іншого боку, наголосила вона, світ спостерігає скоординовану кампанію тиску з боку Європи, яка прагне підштовхнути США до активнішої підтримки України, вважаючи, що тільки рішучий і об'єднаний тиск на Росію може змусити кремлівського диктатора зупинити війну.

Протягом останніх місяців Трамп дедалі частіше дає зрозуміти, що схильний надати Україні цю зброю, попереджаючи, що Путін рухається неправильним шляхом.

"Йому потрібно дійсно закінчити цю війну. Ви знаєте, в Росії зараз довгі черги за бензином. Його економіка впаде, а я б хотів, щоб у нього все було добре. У мене були дуже хороші стосунки з Путіним, але він просто не хоче закінчувати цю війну, і, гадаю, це змушує його виглядати дуже погано", - підкреслив Трамп.

Раніше УНІАН повідомляв, що передача цих ракет означала б значне посилення підтримки України з боку США. У п'ятницю Трамп і Зеленський збираються обговорити, як далекобійні ракети "Томагавк" можуть допомогти посадити Путіна за стіл переговорів.

Зі свого боку, є самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який вийшов із заявою про те, що передача "Томагавків" може закінчитися ядерною війною. І що ці ракети нібито "не вирішать проблем".

