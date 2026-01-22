Трамп оголосив про початок діяльності 'Ради миру'

Зокрема, було підписано Статут цієї організації та інавгураційний документ про визначення мандату "Ради миру" щодо урегулювання ситуації в Секторі Газа у відповідності з резолюцією Ради безпеки ООН.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно заявив про початок діяльності "Ради миру".

Про це Трамп заявив під час урочистої церемонії підписання інавгураційних документів для початку роботи "Ради миру" в межах Всесвітнього економічного формуму в Давосі.

На початку церемонії підписання документів Трампа було оголошено головою "Ради миру".

У своєму вступному слові Трамп заявив, що на цій церемонії зібралося "багато його друзів" з інших країн.

Зокрема, до "Ради миру" долучились наступні країни: Марокко, Бахрейн, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Угорщина, Індонезія, Йорданія, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудівська Аравія, Туреччина. ОАЕ, Узбекистан і Монголія.

Лідери і представники цих країн долучились до церемонії підписання документів про започаткування діяльності "Ради миру". Зокрема, було підписано статут організації.

У цьому зв’язку, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що "Рада миру" офіційно стала міжнародною організацією.

Також Трамп підписав інавгураційну резолюцію в якій буде визначений мандат "Ради миру" щодо Сектору Газа відповідно до резолюції Ради безпеки ООН №2803 (про припинення конфлікту в Секторі Газа).

Як заявив Трамп, "Рада миру" має спільно працювати з Організацією Об’єднаних Націй.

"Як тільки ця Рада буде повністю сформована, ми зможемо робити практично все, чого забажаємо. І ми будемо це робити спільно з Організацією Об’єднаних Націй", - відзначив Трамп.

Як сказав президент США, ООН має колосальний потенціал, але організація не використовує його.

При цьому, він нагадав, що "завершив вісім війн", але ніколи не говорив про це з ООН. НА його думку, в ООН могли би теж це зробити, але не докладали достатніх зусиль для завершення війн.

На його переконання, поєднання зусиль членів "Ради миру" і ООН буде чимось "унікальним для світу".

Як зазначив Трамп, йому подобається кожен лідер, який долучився сьогодні до започаткування діяльності "Ради миру".

Також Трамп повідомив, що його план щодо Гази передбачає демілітаризацію та відбудову анклаву. "Ми будемо дуже успішними в Газі", - переконаний Трамп.

Президент США вважає, що початок роботи "Ради миру" – це "перші кроки до більш світлішого дня для Близького Сходу та для набагато безпечнішого майбутнього для світу".

Як наголосив Трамп, на його думку, з’явився цілком реальний шанс покінчити з десятиліттями страждань, зупинити покоління ненависті та кровопролиття, а також встановити "прекрасний, вічний та славний мир" для Сектора Гази та для всіх регіонів світу.

За даними Bloomberg, Трамп може бути головою "Ради миру" і після завершення його терміну перебування на посаді президента США у 2029 році.

Трамп запросив до "Ради миру" багатьох світових лідерів. Серед них - ініціатор війни проти України Володимир Путін. За словами президента США, він запросив тих лідерів, які "мають величезний вплив".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що йому надійшло запрошення долучитися до "Ради миру". Проте, як наголосив президент України, Росія є ворогом України, і тому, він не уявляє, як Україна може брати участь у будь-якій раді, де присутня РФ, яка виступає за війну проти нашої держави.

Проєкт створення "Ради миру" передбачає, що Трамп особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів - кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення Трампа.

Для постійного членства в "Раді миру" треба зробити внесок обсягом 1 млрд доларів. Без внеску можливе трирічне членство. Зібрані кошти мають піти на відновлення Сектору Гази.

