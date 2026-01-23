Трамп відкликав запрошення прем’єра Канади до 'Ради миру'

Президент США скасував участь Марка Карні в новому міжнародному органі після його критики тарифної політики та світового порядку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкликає раніше надіслане запрошення прем’єр-міністру Канади Марку Карні приєднатися до створеної ним "Ради миру". Про це американський лідер повідомив у четвер у дописі на платформі Truth Social.

У зверненні до Карні Трамп зазначив, що рада скасовує своє запрошення щодо участі Канади в організації, яку він назвав "найпрестижнішою Радою лідерів, яка коли-небудь збиралася".

"Будь ласка, нехай цей лист слугує підтвердженням того, що "Рада миру" відкликає своє запрошення щодо вступу Канади до організації", – написав Трамп.

Раніше того ж дня президент США офіційно оголосив про створення "Ради миру" під час заходів у Давосі.

Спочатку цей орган планувався як обмежена структура для нагляду за відбудовою сектору Газа після дворічної війни між Ізраїлем та ХАМАС. Однак згодом мандат ради було суттєво розширено – вона має займатися врегулюванням конфліктів у різних регіонах світу. У проєкті статуту, який розсилали потенційним учасникам, питання Гази взагалі не згадується.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні раніше неодноразово критикував дії Трампа, звинувачуючи його у підриві "порядку, заснованого на правилах", а також у запровадженні жорстких торговельних тарифів. За даними CNN, Карні розглядав можливість приєднання до Ради миру за певних умов, однак деталі, зокрема фінансові, залишалися неузгодженими.

Відкликання запрошення свідчить про подальше загострення політичних відносин між Вашингтоном і Оттавою на тлі торговельних суперечок і розбіжностей у зовнішній політиці.

