'Росія - це про війну': Зеленський заявив, що не уявляє, як Україна може бути у 'Раді миру' Трампа

За його словами, Україна отримала запрошення до "Ради миру", і дипломати опрацьовують це запрошення.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія є ворогом України. І тому, глава держави не уявляє, як Україна може брати участь у будь-якій раді, де присутня РФ, яка виступає за війну проти нашої держави. Про це президент України відповів на питання УНІАН під час онлайн-брифінгу для журналістів в WhatsApp.

Глава держави підтвердив, що Україна отримала запрошення долучитись до "Ради миру" президента США Дональда Трампа.

"Ви знаєте, запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням", - наголосив Зеленський.

Також президент повідомив, яке має ставлення до того, що нібито до цієї "Ради миру" також запрошують Росію і Білорусь. Зеленський відзначив:

"По-перше, чесно кажучи, Росія - наш ворог. Білорусь - їх союзник. Я, чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради миру. Просто Росія - це про раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме режим Лукашенко".

"Рада миру" Трампа - деталі

Як повідомляв УНІАН, проєкт створення "Ради миру" передбачає, що Трамп стане першим головою Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів - кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення Трампа.

Критики побоюються, що Трамп прагне створити альтернативу або конкурента Організації Об’єднаних Націй, яку він неодноразово критикував.

Наразі Україна поки не поспішає погоджуватися на пропозицію Трампа долучитись до "Ради миру", оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін і білоруський глава Олександр Лукашенко.

Для постійного членства в "Раді миру" треба зробити внесок обсягом 1 млрд доларів. Без внеску можливе трирічне членство. Зібрані кошти мають піти на відновлення Сектору Гази.

Наразі відомо, що Угорщина і В’єтнам прийняли запрошення долучитись до цього органу.

Ще запрошення отримували Індія, Австралія, Йорданія, Греція, Кіпр і Пакистан, Канада, Туреччина, Єгипет, Парагвай, Аргентина і Албанія.

У найближчі дні США оголосять офіційний перелік членів "Ради миру". Імовірно, що це станеться під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі .

