В Євросоюзу є 'серйозні сумніви' з приводу статуту 'Ради миру' Трампа

Йдеться про діяльність і управління цієї "Ради миру".

Лідери країн-членів Європейського Союзу мають "серйозні сумніви" щодо окремих положень статуту "Ради миру" президента США Дональда Трампа.

Про це президент Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив на пресконференції після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

"У нас є серйозні сумніви щодо ряду елементів у статуті "Ради миру", які пов’язані зі сферою її діяльності, управління та сумісністю із Статутом ООН", - наголосив Кошта.

При цьому, як відзначив Кошта, Євросоюз готовий співпрацювати із США з метою втілення всебічного мирного плану для Сектору Газа, з "Радою миру", яка "виконуватиме місію перехідної адміністрації у відповідності з резолюцією Ради безпеки ООН №2803" (стосується припинення конфлікту в Секторі Газа).

Діяльність Ради миру

Як повідомляв УНІАН, 22 січня у Давосі на полях всесвітнього економічного форуму президент США Дональд Трампа офіційно започаткував діяльність "Ради миру" щодо Сектору Газа. Президент США вбачає, що цей орган буде займатися й іншими регіонами у світі.

На урочисту церемонію започаткування роботи цього органу прийшли лідери і представники менше 20 країн. Зокрема, від Європи були лише Угорщина та Болгарія. На цьому заході було підписано статут цього органу. Трамп висловив думку, що "Рада миру" має спільно працювати з Організацією Об’єднаних Націй.

Ще раніше стало відомо, що для постійного членства в "Раді миру" треба зробити внесок обсягом 1 млрд доларів. Без внеску можливе трирічне членство. Зібрані кошти мають піти на відновлення Сектору Гази.

Україна теж отримала запрошення від Трампа приєднатися до "Ради миру". Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що про цю "Раду" частково згадується у "плані з 20 пунктів", який Україна опрацьовувала разом з США. Як відзначив Зеленський, "Рада миру" має стати органом, який братиме участь у нагляді за припиненням вогню. Водночас, він додав, що Україна зможе стати членом "Ради миру" лише після завершення війни. Але з Росією і Білоруссю, як ворогами, Україна не може бути в цьому органі.

