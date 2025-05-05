Трамп також заявив, що не розглядав можливості зустрічі з Путіним у Саудівській Аравії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він і його радники провели кілька хороших обговорень щодо Росії та України в останні дні, пише Reuters.

Зокрема, у Трампа запитали, чи планує він зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, коли він відвідає її наприкінці цього місяця.

Трамп відповів, що не думав про це, але заявив, що останніми днями "у нас було кілька дуже хороших дискусій" про Росію та Україну, при цьому не повідомив додаткових деталей.

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Також раніше в інтерв'ю NBC News Трамп висловив надію на те, що він наблизився до досягнення мирної угоди між Україною і Росією, при цьому заявив, що США зараз "ближче до однієї сторони конфлікту.

"Я дійсно вважаю, що ми ближче до однієї сторони, і, можливо, не так близькі до іншої. Але подивимося. Я б не хотів говорити, до якої з них ми ближче", - заявив він.

Трамп і війна в Україні

Раніше Дональд Трамп заявив, що він може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, якщо Кремль не доведе, що готовий рухатися до мирної угоди.

Трамп також заявив, що Росії не потрібна частина України, вона "хоче все".

"Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували", - заявив він.

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