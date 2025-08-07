Зокрема, він торкнувся питання вторинних санкцій.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни Росії проти України та переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спілкування з пресою американський лідер заявив, що переговори з Путіним були "дуже добрими", повідомляє Clash Report. Водночас проривом нинішні американсько-російські відносини за участі спецпосланця Стівена Віткоффа він би не назвав, адже йдеться про поступову роботу.

Трамп також заявив, що є "дуже хороший шанс", що відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Путіним.

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"У Віткоффа була дуже хороша розмова сьогодні. Є дуже хороший шанс, що ми дуже скоро закінчимо цей довгий складний шлях. Конкретних прогнозів не хочу давати, тому що до цього я занадто часто був розчарований", – додав він.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо запровадження вторинних санкцій проти Індії, яка купує російські енергоресурси, Трамп заявив, що таких обмежень буде набагато більше. Зокрема, він допустив запровадження вторинних санкцій проти Китаю.

Водночас, коли його спитали про те, чи впевнений він, що Путін не водить його за ніс знову, американський лідер відповів так:

"Поки що не можу відповісти на це питання, я скажу вам через кілька тижнів, можливо, навіть раніше".

Зустріч Віткоффа і Путіна

6 серпня спецпосланець США Стівен Віткофф приїхав із візитом до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч тривала кілька годин, а президент США Дональд Трамп назвав її "дуже продуктивною".

Держсекретар США Марко Рубіо каже, що Штати стали ближчими до завершення війни в Україні, ніж раніше. Він зауважив, що тепер у Вашингтоні краще розуміють умов, за яких Росія могла би припинити війну. Ключову роль, за його словами, матимуть територіальні питання.

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