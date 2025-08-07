Рубіо каже, що основну роль у вирішенні війни відіграватимуть територіальні питання.

Сполучені Штати Америки вважають, що стали ближчими до завершення війни Росії проти України, ніж раніше.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо в етері Fox News. За його словами, тепер у Вашингтоні мають краще розуміння умов, за яких Росія могла би припинити війну.

Він також додав, що у Штатах вважають, що на певному етапі переговорів має бути оголошено про припинення вогню. Рубіо каже, що основну роль у вирішенні війни відіграють територіальні питання.

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Говорячи про можливу зустріч президента США Дональда Трампа із правителем РФ Володимиром Путіним, він заявив, що поки невідомо, чи відбудеться вона на наступному тижні. Це залежить від того, наскільки сторонам вдасться просунутися у питанні мирного врегулювання в Україні. Водночас лідери США та Росії можуть провести телефонну розмову найближчими днями, проте наразі її ще на заплановано.

Щодо нових санкцій проти Росії, то, за словами Рубіо, рішення про запровадження додаткових обмежень Трамп ухвалить протягом найближчих 24-36 годин.

Війна в Україні і США: інші новини

Спецпосланець США Стівен Віткофф здійснив візит до Росії, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп назвав зустріч дуже продуктивною.

Ця зустріч тривала кілька годин. Під час неї правитель РФ висловив бажання зустрітися з Дональдом Трампом, повідомляли у ЗМІ.

Крім того, відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. Пізніше глава української держави сказав, що Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню.

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