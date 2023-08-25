Трамп – перший в історії США президент, якого фотографували для кримінальної справи.

Колишній президент США Дональд Трамп, як раніше обіцяв, здався у четвер владі штату Джорджія, де проти нього відкрито справу про втручання в виборчий процес. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Трамп провів трохи більше 20 хвилин в американському аналогу СІЗО в окрузі Фултон, де у нього взяли відбитки пальців, сфотографували та провели інші формальні процедури. Після цього його відпустили під заставу у 200 тисяч доларів, яку він вніс раніше.

Це стало вже четвертим таким формальним затриманням Трампа від початку року. Раніше подібні процедури відбулися за трьома іншими кримінальними справами, де він проходить як підозрюваний.

Відео дня

Слід зазначити, що Трамп став першим в історії США президентом, який пройшов процедуру формального арешту, тим паче чотири рази.

Сам Трамп назвав перебування у СІЗО "жахливим" і "дуже сумним" досвідом.

"За все своє життя я нічого не знав про звинувачення, і тепер мене звинуватили чотири рази. Те, що тут сталося, є пародією на справедливість. Ми нічого поганого не зробили. Я не зробив нічого поганого, і всі це знають", – сказав він журналістам.

Після нетривалого затримання Трампа Офіс шерифа округу Фултон, який оформлював підозрюваного, оприлюднив протокольне фото Трампа, зроблене у СІЗО. Воно значно відрізняється від типових фото затриманих злочинців і вже стало вірусним в США.

Сам Трамп також опублікував цю світлину у своєму Твітері за підписом "Втручання у вибори. Ніколи не здавайся". Саме фото вже розійшлося мережею і стало базою для створення численних мемів.

За що переслідують Трампа

На початку минулого тижня прокуратура штату Джорджія висунула Трампу та ще 18 його спільникам комплексне звинувачення у змові з метою незаконно скасувати результати президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Обвинувачувальний документ містить перерахування великої кількості способів, якими Трамп намагався скасувати результати виборів: спроби задіяти фальшивих виборщиків, надання неправдивих свідчень, подання фальшивих документів і підробок, видавання себе за посадових осіб, комп’ютерні зломи та спроби вплинути на свідків і посадових осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: