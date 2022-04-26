Україна має повне право завдавати ударів по російських логістичних центрах і поставках палива, визнали у Британії.

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі применшив заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про можливе застосування ядерної зброї у війні з Україною, назвавши її "бравадою".

Про це міністр заявив в ефірі BBC, цитує Reuters.

"Фірмовою рисою Лаврова протягом 15 років чи близького, коли він був міністром закордонних справ, була подібна бравада. Я не думаю, що просто зараз існує неминуча загроза ескалації. Те, що робить Захід для підтримки союзників в Україні, дуже добре відкалібровано", - заявив Хіппі.

Відповідаючи на запитання про застосування Росією ядерної тактичної зброї, посадовець відповів, що, на його думку, існує "зникаюче мала" ймовірність такої ескалації. Хіппі додав, що хоча НАТО й зміцнює східний фланг, воно не надавало військової допомоги.

"Це не було ініціативою НАТО, це спільнота країн-донорів, які роблять усі двосторонні внески для українців, і ця спільнота донорів простягається за межі НАТО… Кремлівському наративу відповідає заява, що вони якимось чином є у конфронтації з НАТО. Вони казали це ще до початку війни, але це маячня. І Лавров це знає", - висловився міністр.

Хіппі підкреслив, що Україна має повне право завдавати ударів по російських логістичних центрах і поставках палива, визнавши, що зброя, яку надають ЗСУ, має достатню дальність для застосування у Росії.

Що передувало

Раніше Лавров заявив, що ризик ядерної війни реальний, "цю небезпеку не можна недооцінювати". Він також вважає, що може початися Третя світова війна.

У відповідь на це глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Москва відчуває поразку в Україні, і тому світова спільнота має подвоїти підтримку нашої країни.

За даними української та іноземної розвідок, зараз Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.

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