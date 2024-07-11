Путіна вчергове звинуватили Захід у тому, що блок "де-факто повністю залучений до конфлікту в Україні".

Наразі у Вашингтоні триває саміт НАТО і війна в Україні є однією з ключових тем для обговорення.

Спікер правителя РФ Дмитро Пєсков звинуватив Північноатлантичний альянс у тому, що блок "де-факто повністю залучений до конфлікту в Україні" і таким чином нібито доводить свою "конфронтаційну суть".

У Путіна вчергове звинуватили Захід у тому, що військова інфраструктура НАТО продовжує рухатись у бік російських кордонів. За словами Пєскова, Альянс хоче прийняти у свій склад України, щоб завдати РФ поразки, що є "неприпустимою загрозою безпеки".

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Не обійшлось у без погроз, спікер Путіна заявив, що дії НАТО вимагатимуть ефективних заходів з боку РФ для контрстримування альянсу". Зокрема, у Росії нібито ведуться дискусії щодо корекції ядерної доктрини, але це "не єдиний спосіб стримування".

Саміт НАТО у Вашингтоні

Як пише Reuters, країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. Зокрема, там ідеться про те, союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов'язання підтримувати Україну на шляху до НАТО. Крім того, НАТО "буде в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Скандальний експрезидент РФ, чинний заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв істерично прокоментував заяви НАТО.

"Ми повинні зробити все, щоб "незворотній шлях України" до НАТО завершився або зникненням України або зникненням НАТО. А краще й того, й іншого", - заявив Медведєв.

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