Східна Європа може бути відкинута Трампом і потрапити під вплив Росії. а Центральна Азія може стати зоною суперництва між Росією і Китаєм.

Лідери США, Росії та Китаю Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін наразі намагаються поділити між собою сфери впливу у світі, пише Newsweek, докладаючи мапу того, який вигляд може мати в майбутньому цей поділ.

Зокрема, Весела Чернєва, заступниця директора Європейської ради з міжнародних відносин, вважає, що процес припинення війни в Україні нагадує ситуацію з Ялтинською конференцією 1945 року між лідерами США, Великої Британії та СРСР, яка передувала поділу Європи під час холодної війни.

"У Ялті великі держави вирішували питання про майбутнє Східної Європи. Ось як це виглядає зараз щодо України... Рішення про майбутнє України без України - це також рішення про майбутнє Європи без Європи", - сказала вона Newsweek.

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А професор міжнародної безпеки Бірмінгемського університету в Англії Стефан Вольф зазначає, що відмова Трампа надати Україні гарантії безпеки те саме, що умиротворення нацистського лідера Адольфа Гітлера на Мюнхенській конференції 1938 року. Вольф вважає, що нинішній президент США бачить світ таким, у якому великі держави виокремлюють сфери впливу, у які вони не втручаються.

"Імовірно, ми побачимо, як наддержави поділять між собою земну кулю - Китай і США - і поки що незрозуміло, що буде з Росією, чи стане вона самостійним гравцем, чи буде ще більше залежати від Китаю", - зазначив він.

Європа

Чернєва каже, що позиція адміністрації Трампа передбачає, що Східна Європа може бути відкинута і потрапити під вплив Росії - це стосується таких країн, як Чехія, Словаччина, Болгарія, Румунія і Польща.

Центральна Азія

Центральна Азія може стати зоною суперництва між Росією і Китаєм.

Зокрема, Монголія покладається на Росію в плані палива та електроенергії і на Китай у плані інвестицій у гірничодобувну промисловість. Крім того, важливо, що перша закордонна поїздка китайського лідера Сі Цзіньпіна після пандемії COVID відбулася до Казахстану.

"В Астані завжди турбувалися, що вона може стати наступним об'єктом експансії Росії", - сказав Вольф.

Західна півкуля

За словами Вольфа, Трамп робить ставку на Західну півкулю, але може зіткнутися з протидією з боку Китаю, особливо в Латинській Америці.

"Це, ймовірно, спонукає Трампа ще більше зосередитися на Західній півкулі та позбутися безглуздих, на його думку, зобов'язань, які він має в інших країнах", - сказав він.

Водночас якщо Москва не зможе домовитися зі США щодо війни в Україні, її залежність від Китаю зростатиме, зазначає експерт. Однак після того, як Трамп активізував торговельну війну з Китаєм, Сі може зблизити свої економічні інтереси з Європою і це може потенційно послабити Путіна.

Існує також питання про те, чи буде досягнута домовленість між США і Китаєм щодо Тайваню. За словами Вольфа, Сі, можливо, ще не готовий захопити Тайвань силою, оскільки в Південно-Китайському морі є й інші "гарячі точки", де США потенційно будуть змушені втрутитися в протистояння китайській войовничості, наприклад Філіппіни.

"Можуть бути такі негласні домовленості, коли китайці тиснуть, а США не відповідають", - каже Вольф. "Тоді стає ясно, що існує негласне визнання того, що Південно-Китайське море дійсно належить Китаю".

Політика США щодо війни в Україні

Раніше Трамп заявив, що переговори про припинення війни в Україні можуть йти добре, але "є момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися".

А перед цим Трамп встановив жорсткі терміни для Путіна для встановлення режиму припинення вогню в Україні. Видання Axios написало, що Трамп дав Путіну час до кінця квітня, а якщо до цього часу не буде досягнуто припинення вогню в Україні, Трамп може ввести додаткові антиросійські санкції або ухвалити новий закон про санкції.

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