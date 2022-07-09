Ніхто не змушував Литву інтерпретувати рішення про заборону транспортування підсанкційних товарів так, як вона це зробила.

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський упевнений, що російського президента Володимира Путіна вже ніхто не боїться.

Як він зазначив у інтерв'ю журналістці Олені Трибушній, Литва, обмеживши транзит товарів до Калінінграда, свідомо пішла на ескалацію.

"Візьміть литовців - вони ж формально виконують рішення про санкції. Але ніхто ж їх не змушував ось так інтерпретувати це рішення, що не можна навіть з одного регіону Росії в інший перевозити санкційні товари через литовську територію. Погодьтеся, вони свідомо пішли на деяку ескалацію" - сказав він.

За словами Піонтковського, це відображає нову тенденцію - "ніхто Путіна не боїться".

Нагадаємо, що литовська залізнична компанія LTG Cargo з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви є "економічним задушенням регіону".

У Росії вже пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

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