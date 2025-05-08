Туреччина та Китай можуть замінити США у переговорах між РФ та Україною, - глава польського МЗС

За словами Сікорського, Китай має унікальні засоби для того, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Якщо раптом зусилля Сполучених Штатів Америки із посередництва щодо припинення війни між Україною і Росією зазнають невдачі, є інші країни, які також можуть грати роль посередництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав на пресконференції за підсумками неформального засідання глава МЗС країн-членів ЄС у Варшаві.

"Звісно, ми бажаємо Сполученим Штатам успіху у зусиллях із посередництва, але, якщо цей трек зазнає невдачі, є інші кандидати. Є Туреччина, яка зберігає канали комунікації. І потім, понад усе, є Китайська народна республіка, яка має унікальні засоби для того, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Сікорський.

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Посередництво Туреччини

Як пише турецька газета Hürriyet, президент США Дональд Трамп попросив турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана виступити посередником у припиненні російсько-української війни. За даними видання, Ердоган позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва.

12 березня 2025 року Ердоган привітав американську пропозицію щодо встановлення 30-денного перемир’я між Україною та РФ. Президент Туреччини тоді висловлював надію, що Росія вслід за Україною також відповість конструктивно. Він тоді сказав, що Туреччина готова надати майданчик для подальших переговорів.

Раніше Ердоган вже пропонував президенту України Володимиру Зеленському стати посередником в українсько-російських переговорах.

У липні 2022 року за посередництва Туреччини під егідою ООН було підписано договір про експорт зерна у Чорному морі.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що "у нас є дуже хороші шанси" завершити війну, але між президентами України та Росії "існує величезна ненависть".

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