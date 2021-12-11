Лазерна зброя, встановлена на дроні, може знищувати бомби і боєприпаси з певної відстані.

Перший в світі дрон з лазерною зброєю під назвою Eren турецького виробництва здійснив успішні постріли з дистанцій 500, 300 і 100 м.

В ході тестувань Eren завдавав ударів по сталевій пластині. Дрон здатний на відстані нейтралізувати вибухонебезпечні елементи за допомогою лазерної зброї, повідомляє Анадолу.

Зокрема, лазерна зброя може знищувати бомби і боєприпаси з певної відстані.

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"Проведено успішні постріли з відстані 500, 300 і 100 метрів. Eren допоможе знищувати вибухові пристрої без залучення саперів", - сказав помічник комісара Айкут Ероглу .

Максимальна висота польоту дрона становить 3 тис. м.

Eren буде переданий на озброєння ЗС Туреччини після завершення всіх фаз випробувань.

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Автор: Ірина Погоріла