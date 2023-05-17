Там заявляють, що рішення має бути ухвалене урядом Білорусі.

У Білорусі поки що не розмістили тактичну ядерну зброю, яку планує надати Російська Федерація. Наразі жодних практичних кроків для цього зроблено не було.

"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь – насамперед це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено щодо цього", — сказав заявив постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков під час дебатів в ООН.

За словами Рибакова, якщо будь-яке рішення у цій сфері буде ухвалено, це буде "рішення уряду Білорусі, а не будь-якої іншої держави".

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Ядерна зброя в Білорусі - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що відповідні майданчики вже готують.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов сумнівається, що Путіну дозволять розмістити ядерну зброю у Білорусі, оскільки, Лукашенко нібито розуміє всю небезпеку подібних дій.

За словами президента Володимира Зеленського, відповідне рішення Росії свідчить про невдалу зустріч Путіна із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також про повну втрату будь-якої суб'єктності Олександром Лукашенком.

У ЗСУ вже заявили, що тактичну ядерну зброю, котру Росія може надати Білорусі, можливо знищити звичними засобами. В тому числі і за правилами конвенційної війни.

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