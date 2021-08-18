Одного з журналістів після обшуку вже відвезли на допит.

В Білорусі силовики прийшли з обшуками в будинки журналістів і співробітників інформаційної компанії "БелаПАН".

Як повідомляє Білоруська асоціація журналістів, обшуки у співробітників інформаційної компанії "БелаПАН" почалися сьогодні вранці.

Зокрема, відомо про проведення обшуку у журналістів Ірини Турчиної та Захара Щербакова, а також у головного редактора "БелаПАН" Ірини Левшиної, редактора інтернет-газети "БелаПАН" Naviny.by Олександра Зайцева та бухгалтера компанії Катерини Лещинської.

Обшук у будинку журналіста Щербакова вже закінчився, його повезли на допит.

Про причини і обгрунтування, за якими силовики проводять обшуки, на даний момент нічого невідомо.

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9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, який перебуває на цій посаді з 1994 року. Згідно з оголошеними ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували понад 80 відсотків виборців, а за Світлану Тихановську – трохи більше 12 відсотків.

Це викликало в країні масові протести, на тлі яких прихильники Тихановської створили Координаційну раду, що закликає до широкого громадського діалогу, в тому числі про механізм проведення повторних президентських виборів.

Білоруська влада визнала раду неконституційною. Ряд опозиційних політиків були заарештовані, або виїхали з країни.

Автор: Антоніна Доломанжи