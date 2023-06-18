Трупи тварин, загиблих під час повені в Україні, знаходять в інших країнах Чорноморського регіону.

На морському узбережжі Болгарії знайшли труп корови – вже третій за останній час. Влада вважає, що це українські корови, загиблі під час повені на Херсонщині. Про це пише болгарське видання Nova.

Стверджується, що перший труп тварини знайшли в муніципалітеті Царьово на південному сході країни ще 6 червня - в день знищення Каховської ГЕС російськими окупантами. Через кілька днів ще один труп знайшли поблизу міста Чорноморець.

Цього тижня з моря в районі Таласакри дістали вже третю коров'ячу тушу. Офіційно підтвердити зв'язок між знайденими тваринами і катастрофою в Херсонській області болгарська влада не може, але зазначає, що всі три загиблі корови не мали спеціальних бирок на вухах, якими маркується вся велика рогата худоба в ЄС.

"Я не можу сказати, звідки вони беруться. Вперше чую таку версію про Україну. На мій погляд, найлогічніше, що вони впали з корабля в морі", — вважає мер Чорноморця Розен Деспотов.

Однак Морська адміністрація Болгарії заперечує, що останнім часом будь-які судна "втрачали" худобу в морі.

Повінь на Херсонщині - загибель тварин

Після руйнування росіянами Каховської греблі масштабна повінь вбила безліч диких і домашніх тварин нижче за течією Дніпра. До берегів Одеської області з протягом всіх останніх днів течія приносить не тільки різне сміття, а й трупи тварин.

Щоправда, були і щасливі випадки, коли тваринам вдавалося вижити на дрейфуючих в морі острівцях дерну. У перші дні після катастрофи з моря поблизу Одеси виловили живу козулю.

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