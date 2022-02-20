Глава британського МЗС вважає, що цей сценарій може відбутися "вже наступного тижня".

Україна може зіткнутися з найгіршим сценарієм російського вторгнення вже наступного тижня, а Європа - з однією з найнебезпечніших ситуацій з безпекою з початку XX століття.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трас на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 19 лютого, пише The Guardian.

"Нам потрібно підготуватися до найгіршого сценарію, і цей найгірший сценарій може відбутися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія справді хоче повернути час назад - вони хочуть повернутися у 1990-ті роки і раніше", - сказала Трас.

Вона зазначила, що за останній тиждень відбулося подвоєння дезінформації, а також "операції під чужим прапором на Донбасі".

"Боюся, Росія показала несерйозне ставлення до дипломатії. ... Ми повинні бути сильними, тому що це єдине, що розуміє Росія", - додала політик.

Крім того, виступаючи на конференції, Трас заявила про необхідність зробити нинішню систему колективної безпеки глобальнішою, а також розвивати досягнення в області космосу і нових технологій - такі як гіперзвукова зброя.

"Євроатлантична безпека невіддільна від безпеки Індо-Тихоокеанського регіону", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22:00 19 лютого на фронті було зафіксовано 122 порушення режиму перемир'я за добу, з яких 108 - із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї. Двоє українських військових загинули, четверо поранені.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну Збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну найближчим часом.

Вас також можуть зацікавити новини: