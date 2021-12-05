В даний час про постраждалих і затриманих не повідомляється.

У Брюсселі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти учасників акції, які виступали проти обмежувальних заходів через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Washington Post.

З криками "Свобода! Свобода!" і транспарантами з написом: "Разом за нашу свободу, права і наших дітей" протестувальники попрямували до штаб-квартири Європейського Союзу. Деякі також виступали проти обов'язкової вакцинації.

Основна частина учасників акції вже розійшлася, коли близько 100 протестувальників натрапили на барикаду поліції.

Читайте такожУ Туреччині запобігли вибуху на мітингу прямо перед виступом ЕрдоганаПісля нетривалого протистояння протестувальники почали запалювати петарди і сигнальні ракети. Поліція у відповідь застосувала водомети і сльозогінний газ.

Як повідомляє Brussels Times, за даними поліції, в демонстрації взяли участь понад вісім тисяч осіб. Наразі про постраждалих і затриманих не повідомляється.

Нагадаємо, що 21 листопада близько 35 тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя, протестуючи проти COVID-обмежень. Між протестувальниками та поліцією сталося кілька зіткнень.

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Автор: Світлана Закелова