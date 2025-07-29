Стрілянина сталася в хмарочосі, де розташовані штаб-квартира Національної футбольної ліги та офіси кількох великих фінансових компаній.

У хмарочосі Нью-Йорка на Мангеттені сталася масова стрілянина - чоловік із Лас-Вегаса відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки M4. Про це повідомляють CNN і Reuters.

Інцидент відбувся в хмарочосі, де розташовані штаб-квартира Національної футбольної ліги (NFL) і офіси кількох великих фінансових компаній.

27-річний житель Лас-Вегаса Шейн Тамура з автоматом М4 увійшов у будівлю і застрелив трьох людей на першому поверсі. Потім піднявся на 33-й поверх і скоїв ще одне вбивство. Після цього він забарикадувався в офісі і наклав на себе руки. У нього, за словами поліції, були проблеми з психікою. Мотив нападу поки невідомий.

Відео дня

Коротка записка, написана на трьох сторінках, була виявлена слідчими після стрілянини.

"Футбол із Террі Лонгом викликав у мене хронічну енцефалопатію, через яку я випив галон антифризу. Ви не можете піти проти НФЛ, вони вас розчавлять", - написав стрілець.

Випадки стрілянини у світі

Раніше в австрійському містечку Грац сталася стрілянина в місцевій школі. Щонайменше десять осіб, включно з ймовірним нападником, загинули. Кількість поранених унаслідок події, які потребують медичної допомоги, становила до 30 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: