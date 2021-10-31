Загинула одна людина.

У чеському місті Ліберець обірвалася кабіна на канатній дорозі, що веде на гору Йештед.

Про це пише novinky.cz.

За даними поліції, аварія сталася близько 13:30. Кабіна впала з висоти близько 30 метрів на першу опору канатної дороги.

У кабіні в момент падіння знаходився тільки провідник. Чоловік отримав травми, несумісні з життям.

Читайте такожВ Іспанії відновили забіги від биків: є перша жертваПожежники евакуювали 13 пасажирів і гіда з другої кабіни, яка залишилася висіти на тросах на висоті близько 15 метрів.

У них не було ніяких травм, тільки шок. Зараз з ними працюють психологи.

Інцидент розслідують правоохоронці.

Při pádu kabiny lanovky na Ještěd zemřel její strojvedoucí. Druhá kabina zůstala viset, bylo v ní 15 lidí. Nikdo z nich nebyl zraněn, utrpěli ale šok >> https://t.co/J47x5hgVkmpic.twitter.com/v4clkD6wjl — ČT24 (@CT24zive) October 31, 2021

Нагадаємо, що 23 травня в горах Італії на канатній дорозі обірвалася кабіна з пасажирами. Це сталося на найвищій ділянці маршруту в 300 метрів від вершини гори.

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Автор: Людмила Жерновська