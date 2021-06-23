Рух вагончиків зупинився, і пасажири зависли над землею.

У Харкові стався збій у роботі канатної дороги, через що людей довелося знімати рятувальникам.

Увечері 23 червня рух вагончиків раптово зупинився, повідомляє "Суспільне" із посиланням на прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Інну Шукшину.

За її словами, рятувальників викликали о 16:27. На місце приїхало відділення ДСНС з автодрабиною. З канатної дороги спустили чотирьох людей, ніхто не травмувався.

О 17:20 канатна дорога відновила рух. У чому причина збою, поки невідомо.

Підліток впав з канатної дороги в Харкові

Раніше в Харкові на канатній дорозі серйозно постраждав неповнолітній: ввечері 13 червня 17-річний хлопець випав з кабіни.

Читайте такожВ Італії зросла кількість жертв обриву на канатній дорозі, вижила лише одна дитина (фото)У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляли, що після падіння юнака збила машина, а саме падіння нібито було спробою суїциду. За інформацією ЗМІ, знайомі хлопця також говорили, що він стрибнув сам, бо хотів накласти на себе руки через погані результати ЗНО.

Однак мати юнака, а потім і правоохоронці повідомляли, що хлопець не збирався накладати на себе руки.

Після падіння підліток був у дуже важкому стані. Його помістили в медикаментозний сон, під'єднали до ШВЛ. У нього переломи, забої органів і травма голови.

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Автор: Катерина Комолова