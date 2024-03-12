Метью Міллер зазначив, що не всі країни Альянсу витрачають на оборону 2% ВВП.

У Державному департаменті США відреагували на пропозицію президента Польщі Анджея Дуди збільшити фінансування оборони країнами-членами НАТО. Представник Держдепу Метью Міллер нагадав, що ще не всі члени Альянсу підтримують уже встановлені витрати.

За його словами, необхідно досягти того, щоб витрати на оборону всіх країн-членів НАТО досягли показника у 2% від ВВП. Представник Держдепу зазначив, що приблизно дві третини членів Альянсу тримають витрати на оборону на зазначеному рівні.

"Але я думаю, що це перший крок, перш ніж ми почнемо обговорювати додаткові пропозиції", - підсумував Міллер на брифінгу.

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Фінансування НАТО - що пропонували лідери

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа має обмежити витрати на соціальне забезпечення, а гроші спрямувати на фінансування оборони та безпеки.

Зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда під час переговорів із президентом США Джо Байденом запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3 % від ВВП. Політик вважає, що ніхто не наважиться напасти на сильне НАТО, на сильні країни, які зможуть захистити свої кордони.

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