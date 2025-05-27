Зазначається, що Трамп має важелі впливу на Росію.

Останні заяви президента США Дональда Трампа про війну в Україні, де він критикує правителя РФ Володимира Путіна, не варто розглядати як "розчарування".

Таку заяву зробила на брифінгу речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. При цьому вона натякнула, що у Трампа є важелі впливу на Росію.

"Я б не називала це "розчаруванням". Це заява людини, яка очолювала зусилля з досягнення миру у великій кількості різних регіонів (ідеться про Трампа, – ред.). Він чітко і відкрито висловив свою думку про те, що сталося. І я думаю, що Росія має поставитися до цього серйозно. Америка безумовно ставиться. У розпорядженні президента є багато різних засобів, щоб переконатися, що наша позиція відчутна і що її можна використовувати, щоб вплинути на припинення цієї бійні", – сказала вона.

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Війна в Україні: про що говорив Трамп

Після чергового масованого обстрілу українських міст, здійсненого Росією, президент США Дональд Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна. Глава Білого дому підкреслив, що російський лідер "збожеволів":

"Він абсолютно збожеволів! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини", – написав Трамп.

27 травня президент США заявив, що якби не він, з Росією сталося б "багато поганих речей". За його словами, Путін грає з вогнем.

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